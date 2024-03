Ryanair : rattrapé par la crise du 737 MAX

(Boursier.com) — Ryanair n'échappera finalement pas à la 'crise' du 737 MAX de Boeing. La compagnie à bas coûts indique que le géant américain prévoit désormais de livrer seulement 40 des 57 avions B737-MAX8200 qui devaient être livrés à Ryanair avant la fin juin 2024. Le calendrier 2024 actuel de Ryanair étant actuellement basé sur la réception d'un minimum de 50 avions, le transporteur irlandais devra donc faire avec 10 appareils de moins que prévu pendant le pic de la période estivale. Ryanair a choisi de réduire les fréquences sur les routes existantes plutôt que de supprimer de nouvelles liaisons.

Ryanair a déjà mis en oeuvre ces réductions de vols dans certains de ses aéroports les plus chers, notamment Dublin, Milan Malpensa, Varsovie Modlin et 4 aéroports portugais où les coûts augmentent plus rapidement que l'inflation en 2024. Ryanair regrette ces nouveaux retards de livraison et prévoit désormais un trafic inférieur à 200 millions de passagers pour l'exercice 2025, en baisse par rapport à l'objectif de 205 millions de passagers fixé précédemment.

Michael O'Leary, PDG du groupe Ryanair, a déclaré : "nous sommes très déçus de ces derniers retards de livraison de Boeing, mais nous continuons de travailler avec Boeing pour maximiser le nombre de nouveaux avions B737 que nous recevrons d'ici la fin juin, que nous pouvons en toute confiance commercialiser aux clients pendant le pic de la saison 24. Nous allons désormais travailler avec Boeing pour prendre en charge les livraisons d'avions retardées en août et septembre 2024 afin d'aider Boeing à réduire son retard de livraison... Nous pensons que ces derniers retards de livraison de Boeing, qui échappent malheureusement au contrôle de Ryanair, combinés à l'immobilisation au sol de jusqu'à 20% de la flotte d'A320 de nos concurrents en Europe, entraîneront une capacité plus limitée et des tarifs aériens légèrement plus élevés pour les consommateurs européens cet été 2024".