Ryanair quitte déjà l'Irlande du Nord

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ryanair met déjà fin à ses opérations au départ de l'Irlande du Nord. Trois mois seulement après que la compagnie aérienne à bas coûts ait repris ses vols depuis Belfast City, après 11 ans d'absence, elle cessera de voler en Irlande du Nord à partir de l'automne en raison de coûts jugés trop élevés dans les deux aéroports de Belfast.

Ryanair impute sa décision au refus du gouvernement de réduire ou de suspendre la taxe sur les billets d'avion et au manque d'incitation des deux aéroports. La Grande-Bretagne a des droits sur les passagers parmi les plus élevés au monde, avec une taxe de 26 livres par personne sur les vols économiques court-courriers vers la plupart de l'Europe, et de 150£ par passager sur les vols long-courriers.

Un porte-parole de Ryanair a déclaré : "En raison du refus du gouvernement britannique de suspendre ou de réduire la taxe sur les passagers aériens, et de l'absence d'incitations à la reprise suite à la pandémie de Covid dans les deux aéroports de Belfast cet hiver, Ryanair cessera ses opérations à partir de l'aéroport international de Belfast et de l'aéroport de Belfast City dès la fin du programme d'été en octobre. Ces avions seront réaffectés à des aéroports moins coûteux ailleurs au Royaume-Uni et en Europe pour le programme d'hiver qui commence en novembre".