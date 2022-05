Ryanair : prudemment optimiste compte tenu des nombreuses incertitudes

(Boursier.com) — Ryanair reste dans le rouge et se montre assez prudent compte tenu des nombreuses incertitudes actuelles. Malgré la forte demande du moment, la compagnie aérienne à bas-coûts indique viser une "rentabilité raisonnable" sur son exercice financier 2022-2023, soulignant qu'il est "peu pratique, voire impossible" de fournir une fourchette de prévisions de bénéfices précise à l'heure actuelle à cause des risques liés à la guerre en Ukraine et au Covid-19. "Alors que les réservations se sont améliorées ces dernières semaines, la courbe de réservation reste beaucoup plus proche qu'elle ne l'était habituellement avant la crise Covid", précise le transporteur.

Le groupe irlandais a essuyé une perte de 355 millions d'euros sur les douze mois clos fin mars contre 1,02 milliard d'euros un an plus tôt et un déficit de 372 ME anticipé par les analystes. Le chiffre d'affaires a presque triplé à 4,8 milliards d'euros et le coefficient d'occupation s'est établi à 82% contre 71% sur l'exercice antérieur. Le transporteur a par ailleurs réitéré son objectif de transporter 165 millions de passagers au cours du nouvel exercice, contre 97 millions sur le dernier exercice et un record de 149 millions avant la pandémie de coronavirus.

Ryanair estime que ses capacités estivales représenteront environ 115% du niveau de 2019, mais le groupe s'attend à remplir ses avions avec des tarifs plus bas et à opérer avec des coûts de carburant plus élevés qu'avant le Covid.