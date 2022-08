Ryanair profite des déboires de British Airways

(Boursier.com) — Ryanair continue à profiter des problèmes de British Airways. Dans la foulée de l'annonce par la compagnie nationale britannique de la suppression d'environ 8% de son programme hivernal en raison d'une pénurie de personnel à Heathrow, le transporteur irlandais indique qu'il vise désormais un objectif de 166,5 millions de passagers sur son exercice fiscal clos fin mars contre 165 millions précédemment. Le transporteur à bas-coûts va ajouter cet hiver plus d'un million de sièges au départ et à destination de 20 aéroports britanniques.

Michael O'Leary, l'emblématique patron de Ryanair, a déclaré: "Alors que BA annule 8% de son programme hivernal en raison de pénuries de personnel et des restrictions de capacité de 'Hopeless Heathrow', Ryanair ajoute maintenant plus de capacité à son programme d'hiver le plus important jamais établi au Royaume-Uni, de sorte que les familles britanniques peuvent réserver avec la certitude qu'elles pourront se rendre vers leurs escapades citadines à bas prix et sur le lieu de leurs vacances d'hiver au soleil sans risque d'annulation de vol".