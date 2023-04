Ryanair : prêt à saisir des opportunités en Ukraine

(Boursier.com) — Michael O'Leary est prêt à rapidement reprendre ses activités en Ukraine une fois que les vols dans le pays ravagé par la guerre redeviendront sûrs. Le patron de Ryanair souligne avoir embauché environ 60 pilotes ukrainiens et 80 PNC qui sont principalement basés dans ses bases en Pologne en attendant la réouverture de leur marché, a déclaré le dirigeant lors d'une table ronde organisée par 'Bloomberg''. La compagnie aérienne prévoit de créer 30 liaisons et d'avoir plusieurs bases dans le pays dans les 12 mois suivant son retour, a-t-il précisé. "Nous pourrions nous y rendre en deux semaines environ... Nous cherchons activement des moyens et des endroits où nous pourrions revenir en Ukraine".

Le DG a indiqué que la reconstruction de l'Ukraine offrirait aux entreprises européennes une formidable occasion de participer et d'accélérer le processus, et que l'aviation jouerait un rôle clé, car "les Russes feront probablement sauter les routes et les ponts sur le chemin de la sortie", de sorte que le transport des personnes par avion sera essentiel.

Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la fermeture de l'espace aérien du pays qui s'en est suivie, Ryanair était la deuxième compagnie aérienne locale, et M.O'Leary a prédit qu'elle pourrait devenir la première une fois que la vie reviendrait à la normale.