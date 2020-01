Ryanair pourrait supprimer des postes à cause du 737 MAX

(Boursier.com) — L'immobilisation du 737 MAX de Boeing pourrait pousser Ryanair à réduire ses effectifs. Dans un mémo daté du 27 janvier vu par Reuters, la compagnie aérienne à bas prix a averti ses pilotes de possibles fermetures de bases et suppressions de postes alors que Boeing ne devrait pas livrer son premier appareil avant septembre ou octobre au plus tôt. Ryanair ne reçoit aucun avion pendant les mois d'été les plus actifs, à savoir juin, juillet et août. A l'heure actuelle, on ne sait toujours pas quand le best-seller de l'avionneur américain sera autorisé à reprendre les airs. Cette incertitude a contraint de nombreuses compagnies à revoir leur programme de vols.