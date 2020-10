Ryanair : pourrait commander jusqu'à 200 B737 MAX !

Ryanair : pourrait commander jusqu'à 200 B737 MAX !







Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Le trafic de Ryanair est reparti à la baisse en septembre. 5,1 millions de personnes ont voyagé avec la principale compagnie à bas coûts européenne le mois passé, un repli de 64% sur un an. Le groupe irlandais, qui a opéré 53% de son programme par rapport à la 'normale', a vu son coefficient d'occupation atteindre 71% sur la période.

Par ailleurs, 'The Independant' se fait l'écho d'une drôle de rumeur ce matin. Selon le quotidien britannique en ligne, Ryanair pourrait commander entre 150 et 200 Boeing 737 MAX d'ici la fin de l'année. Le site, qui ne cite pas ses sources, précise qu'un tel accord se chiffrerait à 15,9 milliards d'euros au prix catalogue. La commande serait constituée d'un mix de MAX 200 et de MAX 10. Ryanair a l'habitude de profiter des crises sectorielles pour acheter de nouveaux appareils afin de bénéficier de meilleures conditions d'achat.