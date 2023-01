Ryanair : plus de 160 millions de passagers en 2022

(Boursier.com) — Ryanair a transporté 11,5 millions de passagers en décembre, soit 21% de plus qu'il y a un an. En séquentiel, l'activité augmente de 2,7%. Le groupe irlandais a par ailleurs vu son taux d'occupation s'améliorer de 11 points sur un an, à 92%. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, la compagnie à bas coûts a accueilli 160,4 millions de personnes à bord de ses avions (+121%) avec un taux d'occupation de 92% (+11 points).

Son concurrent spécialisé sur l'Europe de l'Est, [GB:jE00BN574F90:0][GB:jE00BN574F90:0]Wizz Air[:GB], avait pour sa part dévoilé hier un trafic en hausse de 58,4% en décembre avec 4,18 millions de personnes transportées. Le taux d'occupation a progressé de 9,1 points à 84,5%. Sur l'ensemble de l'année, le groupe hongrois a transporté 45,66 millions de personnes (+110,2%).