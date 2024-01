Ryanair : petit warning

(Boursier.com) — Plombé par la hausse des prix du carburant et par un trafic et des rendements plus faibles pendant la période des fêtes, Ryanair a vu ses profits fondre sur son troisième trimestre fiscal. Sur la période, le transporteur irlandais enregistre un bénéfice après impôts de 15 millions d'euros, contre 211 ME pour la même période de l'année précédente, pour des revenus en hausse de 17% à 2,70 MdsE.

La décision des agences de voyages en ligne telles que Booking.com de supprimer les annonces de Ryanair après une série d'escarmouches juridiques a conduit la compagnie aérienne à bas prix à réduire ses prix. Cela a eu un impact sur ses facteurs de remplissage et ses tarifs sur la fin d'année.

Le groupe continue à viser environ 183,5 millions de passagers sur l'exercice 2024 (+9%), malgré des coefficients de remplissage légèrement inférieurs au troisième trimestre et des retards de livraison de Boeing. En raison de ces facteurs de charge plus faibles et de la rémunération de productivité plus élevée (récemment convenue avec divers syndicats de pilotes, notamment en Belgique, en Italie et au Royaume-Uni) pour améliorer la résilience opérationnelle, Ryanair s'attend désormais à ce que les coûts unitaires, hors carburant, pour l'exercice 2024 augmentent d'environ 2,50 euros.

Le quatrième trimestre, qui est traditionnellement le trimestre le plus faible du transporteur, sera également impacté par la suppression partielle des crédits carbone gratuits ETS (à partir du 1er janvier). Même si la firme bénéficiera du décalage d'une partie des vacances de Pâques au cours du mois de mars, il est peu probable que cela compense entièrement les coefficients de remplissage et les rendements plus faibles que prévu à la fin du troisième trimestre et au début du quatrième trimestre. Le management abaisse ainsi ses prévisions de profit net pour l'exercice dans une fourchette comprise entre 1,85 et 1,95 milliard d'euros (auparavant 1,85 à 2,05 MdsE). Ces prévisions et le résultat de l'année entière restent fortement dépendants de la nécessité d'éviter des événements défavorables imprévus au quatrième trimestre (tels que la guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas et de nouveaux retards de livraison de Boeing), souligne la compagnie.