Ryanair : Omicron pèse sur le trafic de décembre

(Boursier.com) — Ryanair a transporté 9,5 millions de personnes en décembre, contre 1,9 million un an plus tôt. Le transporteur irlandais avait néanmoins accueilli 10,2 millions de passagers à bord de ses avions en novembre, signe que le variant Omicron a pesé sur la demande en fin d'année. Le groupe a opéré plus de 62.200 vols le mois passé. Le taux d'occupation a atteint 81% contre 73% en décembre 2020.