Ryanair : nouvelle plainte d'une agence de voyages

(Boursier.com) — Nouvelle plainte contre Ryanair. La compagnie à bas coûts est poursuivie par On the Beach Group qui l'accuse de monopoliser le marché des services de réservation et de ne pas offrir aux clients un "choix libre et équitable". Selon un document déposé auprès de la Haute Cour britannique que 'Bloomberg' a pu se procurer, l'agence de voyages en ligne affirme : "Ryanair veut, et cherche depuis quelques années, à éliminer la concurrence de On the Beach - et d'autres agences de voyage en ligne - au Royaume-Uni et dans toute l'Union européenne".

L'agence allègue que la compagnie irlandaise a mené une "campagne de diffamation" contre elle et d'autres sites de réservation en bloquant les paiements, en empêchant les clients de gérer leurs réservations et en dégradant l'expérience client.

L'affaire s'inscrit dans le cadre d'un différend de longue date entre Ryanair et des sociétés de voyages en ligne. Comme le rappelle l'agence, l'année dernière, Ryanair s'en est par exemple pris à On the Beach et à d'autres sociétés pour avoir prétendument bloqué des remboursements pour des annulations de vols en raison du Covid-19.