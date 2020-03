Ryanair n'exclut pas une immobilisation totale de sa flotte !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ryanair n'exclut pas une immobilisation complète de a flotte ! A l'image des autres compagnies aériennes, le groupe irlandais adapte des mesures drastiques pour faire face à la chute de la demande à la suite de l'épidémie de coronavirus. Pour les mois d'avril et mai, Ryanair prévoit désormais de réduire jusqu'à 80% ses capacité (en sièges offerts) et pourrait aller jusqu'à clouer tous ses avions au sol. La société, qui dispose d'importantes liquidités, avec plus de 4 milliards d'euros de liquidités et d'équivalents au 12 mars, prend également diverses dispositions pour réduire ses dépenses d'exploitation et améliorer ses flux de trésorerie.