Ryanair : n'a pas peur de la récession, enregistre plus d'un milliard de profit au premier semestre

(Boursier.com) — Ryanair ne craint pas la récession. La plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe vient de relever ses objectifs de trafic pour l'ensemble de l'exercice après avoir dégagé un bénéfice net de 1,37 milliard d'euros au premier semestre après un été exceptionnel. Le transporteur s'attend désormais à transporter 168 millions de personnes au cours de l'année fiscale qui a commencé le 1er avril, contre 166,5 millions auparavant.

Le groupe irlandais a vu ses revenus être multipliés par trois sur les six premiers mois de son exercice, à 6,62 milliards d'euros, avec un trafic en hausse de 143% à 95,1 millions de passagers. Le trafic record du deuxième trimestre et les tarifs élevés de l'été (+14% par rapport à la période pré-Covid) ont compensé la faiblesse des vacances de Pâques au premier trimestre, période au cours de laquelle le trafic et les tarifs ont été affectés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur l'ensemble du semestre, la firme a bénéficié d'une hausse de 7% de ses tarifs par rapport au niveau pré-Covid alors que 83% de sa facture carburant 2023 est couverte.

"Les inquiétudes concernant l'impact de la récession et de la hausse de l'inflation des prix à la consommation sur le modèle économique de Ryanair ont été largement exagérées ces derniers mois. En tant que 'producteur' le moins cher d'Europe, nous prévoyons une forte croissance en période de récession, car les consommateurs n'arrêteront pas de voler, mais deviendront plutôt plus sensibles aux prix. Comme Aldi, Lidl, Ikea et d'autres leaders des prix, notre très forte reprise post-Covid montre que les prix continueront de générer des gains de parts de marché à mesure que nous ajouterons des avions à bas prix et plus économes en carburant à notre flotte au cours des 4 prochaines années".

Le transporteur prévoit de rembourser 1,6 milliard d'euros de dette venant à échéance au cours des 18 prochains mois grâce. Ryanair explique rester prudent pour les mois à venir compte tenu de sa dépendance au respect par Boeing de ses engagements de livraison, en particulier pour les périodes de Noël et des vacances de printemps, mais relève donc légèrement ses prévisions de trafic. Il garde espoir de maintenir des tarifs pour toute l'année entre 5 et 9% supérieurs à l'année 2020

"Si nous avons la chance d'éviter des événements aussi négatifs que le Covid et l'Ukraine au S2, alors, grâce à notre très forte reprise du trafic, nos couvertures avantageuses sur le carburant et les devises et notre leadership croissant en matière de coûts et de parts de marché sur nos concurrents, nous espérons minimiser notre des pertes hivernales qui nous permettraient de délivrer un bénéfice net 2023 (pré-exceptionnels) dans une fourchette de 1 Md à 1,2 MdE. Cette orientation prudente restera extrêmement dépendante de l'absence d'événements indésirables cet hiver", souligne la compagnie.