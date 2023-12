Ryanair : mise gros sur le Maroc

(Boursier.com) — Ryanair jette son dévolu sur le Maroc. La compagnie à bas coûts investit 1,4 milliard de dollars pour réaliser plus de 1.100 vols hebdomadaires sur 175 itinéraires, dont 35 nouveaux, lors de la prochaine saison estivale. Le transporteur va notamment ouvrir 11 lignes intérieures et lancer une quatrième base dans le Royaume, à Tanger, où 2 avions seront basés.

Dans le cadre de ce programme record de l'été 2024, qui permettra de transporter plus de 5 millions de passagers (+33% de croissance) vers/depuis, et maintenant à l'intérieur du Royaume, Ryanair effectuera également ses premiers vols vers les aéroports de Beni-Mellal et d'Errachidia.

Au total, 14 avions Ryanair seront basés au Maroc l'été prochain (7 Marrakech, 3 Fès, 2 Agadir et 2 Tanger), ce qui permettra la création de " plus de 500 emplois directs hautement rémunérés dans le secteur de l'aviation ".