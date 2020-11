Ryanair : Michael O'Leary table sur une invasion des plages européennes l'été prochain

(Boursier.com) — Michael O'Leary se veut confiant ! L'emblématique patron de Ryanair estime que la mise à disposition d'un vaccin contre le Covid-19 pourrait déclencher une ruée vers les plages méditerranéennes l'année prochaine. Le dirigeant s'est dit "raisonnablement optimiste" sur le fait que les vaccins en cours de développement chez Pfizer et ailleurs contribueront à faire disparaître les restrictions de voyage, permettant au trafic de revenir à des niveaux proches de la normale d'ici l'été, et peut-être d'ici Pâques, qui tombe début avril. "Je pense qu'il va y avoir une invasion des plages d'Espagne, de l'Algarve, des Canaries, des Baléares, de la Grèce et de l'Italie", a déclaré M.O'Leary lors de la conférence annuelle du World Travel Market. "Nous allons vraiment assister à un essor du tourisme européen l'année prochaine".

Selon des propos repris par 'Bloomberg', le patron de la compagnie à bas coûts prévoit également d'augmenter le nombre de passagers transportés grâce à des réductions de prix, alors que les tarifs ne pourraient pas revenir à des niveaux plus élevés avant quatre ans. Les mesures prises par les 'transporteurs traditionnels' tels que la Lufthansa pour réduire leur flotte pourraient également offrir une opportunité aux opérateurs flexibles, comme Ryanair, qui sont capables d'injecter rapidement des capacités, a également souligné le dirigeant.

La compagnie irlandaise doit prendre livraison de 30 Boeing 737 Max 200 d'ici l'été prochain, a rappelé M.O'Leary, plus 60 autres avions identiques d'ici la saison estivale 2022. Des discussions sont par ailleurs en cours pour l'achat d'autres 737 MAX, qui est sur le point de reprendre du service après avoir été cloué au sol depuis mars 2019 à la suite de deux catastrophes qui ont fait 346 morts, en Indonésie fin 2018 et en Ethiopie en mars 2019. Ryanair serait également intéressé par la variante Max 10, plus grande, bien qu'un accord pourrait prendre plus de temps à se concrétiser étant donné les retards du programme.