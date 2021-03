Ryanair : Michael O'Leary mise sur un été canon

Ryanair : Michael O'Leary mise sur un été canon







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Michael O'Leary se veut optimiste. S'il ne compte plus sur le week-end de Pâques pour lancer la saison compte tenu des dernières annonces du gouvernement britannique, l'emblématique patron de Ryanair, s'attend à une envolée de la demande cet été. "Nous sommes très confiants dans le fait que d'ici la mi-juin, juillet, août, les familles pourront voyager vers et depuis le Royaume-Uni, vers et depuis l'Europe".

Si la compagnie à bas coûts ne devrait opérer qu'avec environ 50% de son programme de vols habituels au début de l'été, elle va ajouter 26 nouvelles routes au départ du Royaume-Uni sur la période. Elle espère augmenter ses capacités à environ 80% de la normale à partir du mois de juillet. Selon M.O'Leary, il y a "une énorme demande refoulée pour les voyages aériens" et les personnes vaccinées ne devraient pas être soumises à des restrictions de voyage.

Du côté opérationnel, Ryanair compte recevoir ses premiers Boeing 737 Max en avril.