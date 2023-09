Ryanair : Michael O'Leary juge illégal le décret visant à plafonner le prix des billets en Italie

(Boursier.com) — Nouvelle bataille pour Ryanair et Michael O'Leary. L'emblématique patron de la compagne à bas coûts a qualifié le nouveau système italien visant à plafonner les tarifs aériens vers la Sardaigne et la Sicile d'" illégal " et impossible à comprendre. Le dirigeant menace de réduire certains vols du transporteur sur les routes intérieures populaires si le gouvernement s'en tient à cette mesure alors que Ryanair domine le marché transalpin avec ITA Airways. Le groupe irlandais et le successeur d'Alitalia représentent ensemble 53% du marché aérien en Italie cette année, sur la base des revenus des vols réguliers suivis par le groupe de consommateurs 'Euromonitor'.

Le cabinet du Premier ministre Giorgia Meloni a approuvé le mois dernier un décret visant à réduire l'impact de la hausse des tarifs aériens après l'envolée des prix au cours de l'été, en particulier sur les liaisons vers la Sardaigne et la Sicile.

"Le décret sur les prix est illégal et totalement inapplicable", a déclaré M.O'Leary à 'Bloomberg'. Le gouvernement n'a pas " expliqué comment cela fonctionne ", a-t-il déclaré à l'issue d'une réunion avec des responsables italiens. Le CEO a précisé que sa compagnie aérienne envisagerait de réduire son service vers les îles si le gouvernement ne change pas de cap, et proposerait plutôt davantage de vols internationaux vers les deux destinations, tout en notant que l'Italie reste une plaque tournante clé pour sa compagnie. Ryanair a déjà déposé une plainte concernant le décret auprès de l'Union européenne.