Ryanair : les bénéfices s'envolent mais...

(Boursier.com) — Ryanair dévoile des résultats trimestriels records et supérieurs aux estimations des analystes, tout en réduisant légèrement ses prévisions de croissance du nombre de passagers transportés sur l'ensemble de son exercice 2023 en raison des retards de livraison d'avions Boeing. Sur les trois premiers mois de son exercice, la première compagnie aérienne à bas prix d'Europe a réalisé un bénéfice net multiplié par près de quatre, à 663 millions d'euros (648 ME de consensus), pour des ventes en hausse de 40% à 3,65 milliards d'euros. Le groupe a transporté 50,4 millions de personnes contre 45,5 millions un an plus tôt.

Le prix des billets pour les réservations sur le trimestre juillet-septembre, généralement la période la plus rentable de l'année pour Ryanair, devrait augmenter en glissement annuel d'un faible pourcentage à deux chiffres, a précisé le transporteur. Ce dernier a néanmoins indiqué qu'il pourrait avoir besoin d'offrir plus de "stimulation tarifaire" pour remplir ses sièges cet hiver car les passagers deviennent plus soucieux des prix dans un contexte de coût de la vie plus élevé. "Nous voulons remplir les avions et nous fixerons le prix de tout ce qui doit être évalué pour le faire", a déclaré à 'Bloomberg' le directeur financier, Neil Sorahan. "Il est trop tôt à ce stade pour dire où iront les tarifs".

La compagnie irlandaise a indiqué avoir déjà reçu des indications de Boeing selon lesquelles certaines livraisons d'avions 737-8200s pourraient être retardées d'avril 2024 à juin 2024, avec un probable impact sur cet hiver et le printemps prochain. Ryanair s'attend ainsi désormais à ce que son trafic augmente de 9% d'ici mars 2024 et atteigne environ 183,5 millions de personnes, contre une guidance précédente de 185 millions.