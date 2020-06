Ryanair : le trafic a plongé de 99,5% en mai

Ryanair : le trafic a plongé de 99,5% en mai







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Même cause même conséquence pour Ryanair. Après avoir vu son trafic chuter de 99,6% en avril sur fond de pandémie de Covid-19, la compagnie irlandaise a enregistré un déclin de 99,5% en mai avec seulement 70.000 personnes transportées. Ryanair n'a effectué que 701 vols réguliers (contre plus de 70.000 initialement prévu) le mois passé, y compris un certain nombre de vols de rapatriement et médicaux pour le compte de divers gouvernements de l'UE.

En raison des multiples interdictions et restrictions de vol imposées par le gouvernement de l'UE, Ryanair s'attend encore à un trafic minimal en juin. Une nette amélioration devrait en revanche avoir lieu en juillet alors que le transporteur a annoncé il y a quelques jours viser 40% de son programme de vols pré-crise au 1er juillet.