Ryanair : envolée des profits et premier dividende !

(Boursier.com) — Ryanair dévoile des comptes semestriels en forte hausse et annonce le premier dividende ordinaire de son histoire. La société irlandaise versera un dividende de 400 millions d'euros et prévoit désormais de reverser environ un quart de son bénéfice annuel à ses actionnaires. La plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe a fait état d'un profit net 2,18 milliards d'euros sur les six premiers mois de son exercice, en hausse de 59%, et table sur un résultat net annuel compris entre 1,85 et 2,05 milliards d'euros, ce qui constituerait un niveau largement supérieur à son précédent record de 1,45 milliard d'euros en 2018. Le trafic a augmenté de 11% au cours du semestre, à 105 millions de passagers, et les tarifs ont augmenté de 24% sur un an.

Dans le cadre d'une nouvelle politique de dividende, Ryanair prévoit de reverser, pour les exercices suivants, environ 25% du bénéfice après impôt de l'exercice précédent sous forme de dividende ordinaire. Le management pourrait également verser des dividendes spéciaux et procéder à des rachats d'actions à l'avenir.

Le transporteur à bas prix a averti qu'une facture carburant nettement plus élevée et des retards dans les livraisons de Boeing avaient des effets négatifs sur ses coûts. Le coût supplémentaire du kérosène signifie qu'il est " peu probable " que Ryanair reproduise les performances du troisième trimestre fiscal de l'année dernière, a ainsi souligné Ryanair, tandis que la visibilité sur le quatrième trimestre, traditionnellement faible, reste " très limitée ". En outre, pas moins de 10 des 57 Boeing 737 Max attendus pour l'été 2024 pourraient ne pas intégrer la flotte avant l'hiver de l'année prochaine. La compagnie aérienne a exprimé sa frustration face aux retards de livraison, qui l'ont contraint à réduire son programme hivernal.

Le groupe irlandais a confirmé ses prévisions de trafic pour l'exercice fiscal de 183,5 millions de passagers, mais a déclaré que cela dépendait du respect par Boeing de ses engagements de livraison. Ryanair s'attend à ce que la capacité reste limitée, en partie à cause de la consolidation sectorielle en Europe, mais aussi en raison de la maintenance des moteurs Pratt & Whitney de dernière génération qui devrait clouer au sol davantage d'avions monocouloirs au sol au cours des deux prochaines années.