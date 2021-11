Ryanair dit au revoir à la Bourse de Londres

(Boursier.com) — Ryanair renonce à sa cotation à Londres. "Comme indiqué dans nos résultats intermédiaires et à la suite de l'engagement des actionnaires, Ryanair a décidé de demander l'annulation de la cotation à Londres", a déclaré la compagnie irlandaise. "Le volume d'échanges des actions à la Bourse de Londres ne justifie pas les coûts". Le transporteur à bas coûts est la première grande entreprise à attribuer son départ de la City au Brexit. Les compagnies basées dans l'Union européenne doivent être détenues et contrôlées par des ressortissants du bloc, et avec le Brexit, les ressortissants britanniques ne remplissent plus les conditions requises. "C'est une conséquence inévitable du Brexit", avait récemment déclaré M. O'Leary, le patron de Ryanair.