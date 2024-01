Ryanair devrait profiter du rachat d'ITA Airways par la Lufthansa

(Boursier.com) — Ryanair bénéficiera du rachat d'ITA Airways par la Lufthansa. Michael O'Leary, l'emblématique patron de la compagnie à bas coûts, estime que son groupe profitera de ce rapprochement pour récupérer des créneaux cédés par le transporteur allemand et renforcer ses liaisons vers l'Italie. "Nous soutenons l'achat d'ITA par Lufthansa", a indiqué le dirigeant dans une interview accordée à 'Bloomberg'. "Cela créera davantage d'opportunités de croissance pour Ryanair en Italie".

Lufthansa a proposé une série de concessions aux régulateurs européens dans le but de dissiper les problèmes de concurrence liés à son projet d'investissement de 325 millions d'euros dans le transporteur italien, successeur d'Alitalia, selon des sources proches du dossier citées par l'agence. Si l'accord Lufthansa-ITA est conclu, la compagnie aérienne allemande " augmentera tous les tarifs aériens " sur les routes concernées, selon Michael O'Leary. "Plutôt que de développer les liaisons vers et depuis l'Italie, ils l'utiliseront simplement pour alimenter les hubs de Munich et de Francfort".

Le DG a déclaré que le projet de son entreprise d'ajouter sept routes au départ de Rome et dix au départ de la région de Milan démontre son engagement à continuer d'investir " fortement " dans le pays. Ryanair s'attend à ce que le trafic en Italie augmente d'au moins 10% cette année pour atteindre plus de 60 millions de passagers. "Nous voyons beaucoup de trafic vers l'Italie, le tourisme à travers l'Europe se redresse après le Covid et l'Italie est l'un des plus grands bénéficiaires".