Ryanair : dans le viseur de l'autorité de la concurrence en Italie

(Boursier.com) — Les tensions entre Ryanair et l'Italie ne risquent pas de s'atténuer à court terme. L'autorité locale de la concurrence a ouvert une enquête pour abus potentiel de position dominante de Ryanair dans les services destinés aux touristes, notamment la location de voitures et les réservations d'hôtels, qui, selon l'organisme de surveillance, nuisent aux agences de voyages et aux clients.

Cette annonce intervient au milieu d'une 'dispute' entre le gouvernement de Giorgia Melon et Ryanair à la suite d'un décret visant à fixer un plafonnement des prix pour les billets d'avion entre les principales villes transalpines et les îles du pays. Le patron du groupe irlandais, Michael O'Leary, a qualifié le plafond proposé d'illégal et a menacé de réduire ses vols sur les liaisons intérieures les plus demandées si le gouvernement maintenait la mesure.

Alors que ce dernier envisage désormais de modifier cette règle, il a accordé à l'autorité de la concurrence la surveillance des compagnies aériennes. L'enquête en cours, qui a débuté après des rapports adressés aux autorités en mai, déplace ainsi l'attention de la fixation des prix des billets vers les services auxiliaires fournis aux clients.

"La conduite de Ryanair, visant à limiter la capacité des agences de voyage à vendre des billets d'avion, qui en général est le premier achat effectué pour organiser des vacances et représente la porte d'entrée pour la vente d'autres services, aurait des effets non seulement sur les agences mais aussi sur les consommateurs finaux", estime l'Autorité de la concurrence. Un combat de plus à mener pour Ryanair.