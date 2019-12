Ryanair contraint de fermer 2 bases et de réduire ses capacités

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'interdiction de voler du 737 MAX de Boeing continue à pénaliser le plan de marche de certaines compagnies aériennes. Ryanair peut en témoigner. Le transporteur à bas coûts vient de revoir sa prévision de trafic pour l'an prochain, anticipant désormais l'accueil de 156 millions de personnes dans ses avions contre 157 millions espérés jusqu'ici. Ryanair espère recevoir 10 737 MAX d'ici l'été prochain contre 20 attendus précédemment.

Compte tenu de cette révision de calendrier, Ryanair indique être contraint de fermer ses bases de Nuremberg et de Stockholm Skavsta et de réduire ses capacités estivales sur d'autres bases. "Nous regrettons ces deux nouvelles fermetures de bases et ces réductions mineures de capacité dans d'autres bases qui sont uniquement dues à de nouveaux retards de livraison de nos avions Boeing MAX. Nous continuons à travailler avec Boeing, notre personnel, nos syndicats et nos aéroports concernés afin de minimiser ces réductions de capacité et ces pertes d'emplois".

Ryanair a par ailleurs dévoilé une hausse de 6% de son trafic en novembre, avec 11 millions de passagers accueillis. Le coefficient d'occupation est resté stable à 96%.