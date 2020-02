Ryanair confirme ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Ryanair fait état, au titre de son troisième trimestre fiscal, d'un bénéfice net de 88 millions d'euros contre une perte de 66 ME sur la même période de l'exercice précédent pour des revenus en hausse de 21% à 1,91 MdE. Le trafic a progressé de 6% avec 36 millions de personnes transportées alors que la recette unitaire, toujours très surveillée par le marché, s'est améliorée de 13%. Les coûts, hors carburant ont augmenté de 1% et le coefficient d'occupation s'est établi à 96%.

La compagnie irlandaise, handicapée par les déboires du 737 MAX, ne s'attend pas à recevoir son premier exemplaire de l'appareil avant septembre ou octobre 2020. Si l'exigence de simulateurs pour la formation des pilotes ralentira également la livraison des avions, le groupe affirme que ces 737MAX "'gamechanger' (avec 4 % de sièges en plus, consommant 16 % de carburant en moins), une fois livrés, transformeront sa base de coûts et son activité pour la prochaine décennie. Ce décalage de livraisons contraint toutefois le transporteur a reporté d'au moins un ou deux ans son objectif de 200 millions de passagers par an, soit jusqu'à l'exercice 2025 ou 2026.

Au niveau des perspectives, le groupe confirme viser un profit net compris entre 0,85 et 1,05 MdE sur l'ensemble de l'exercice. Enfin, en raison de l'incertitude entourant les livraisons des MAX, du pic d'investissements et des obligations arrivant à échéance en 2021, le Conseil a décidé de prolonger le programme de rachat actuel de 700 millions d'euros jusqu'à la fin juillet.