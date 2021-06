Ryanair / British Airways : la politique de remboursement des billets fait jaser

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ryanair et British Airways sont dans le viseur de l'autorité britannique de la concurrence pour leur politique de remboursement pendant la crise sanitaire. Pendant les périodes de confinement en Grande-Bretagne, les compagnies aériennes ont refusé d'accorder des remboursements aux personnes qui ne pouvaient légalement pas prendre l'avion, British Airways, détenue par IAG, offrant des vouchers ou un changement de réservation et Ryanair offrant seulement la possibilité de changer de réservation.

L'autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a indiqué que les compagnies aériennes avaient peut-être enfreint le droit de la consommation et qu'elle avait ouvert des procédures d'exécution à leur encontre. Andrea Coscelli, directeur général de la CMA, a déclaré : "si nous comprenons que les compagnies aériennes ont traversé une période difficile pendant la pandémie, il ne faut pas que les gens soient injustement dépourvus pour avoir respecté la loi. Les clients ont réservé ces vols de bonne foi et se sont trouvés dans l'impossibilité légale de les prendre en raison de circonstances totalement indépendantes de leur volonté. Nous pensons que ces personnes auraient dû se voir offrir le remboursement de leur argent".

Ryanair a affirmé qu'elle accueillait favorablement cette annonce de la CMA, expliquant avoir répondu à "ces demandes de remboursement au cas par cas et avoir payé des remboursements dans des cas justifiés". "Depuis juin 2020, tous nos clients ont également la possibilité de réserver à nouveau leurs vols sans payer de frais de modification et des millions de nos clients britanniques ont profité de cette option", a ajouté le transporteur à bas coûts.

La filiale d'IAG a de son côté annoncé avoir effectué plus de 3 millions de remboursements pendant la crise du coronavirus. "Il est incroyable que le gouvernement cherche à punir davantage une industrie qui est à genoux, après avoir interdit aux compagnies aériennes d'effectuer des vols significatifs depuis plus d'un an maintenant", a souligné BA.