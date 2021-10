Ryanair bondit après le trafic de septembre

(Boursier.com) — Ryanair a transporté 10,6 millions de personnes en septembre, contre 5,2 millions un an plus tôt. Le transporteur irlandais a opéré plus de 69.500 vols le mois passé. Le taux d'occupation a atteint 81% contre 71% en septembre 2020.

Wizz Air a de son côté accueilli 3 millions de personnes à bord de ses avions le mois dernier, soit 91% de plus sur un an. La compagnie spécialisée sur l'Europe de l'Est a vu son coefficient d'occupation s'améliorer de 13,8 points à 78,4%.

En hausse de près de 5%, Ryanair évolue au plus haut depuis plus d'un an à Dublin.