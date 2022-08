Ryanair : augmente la cadence depuis Stansted

(Boursier.com) — Ryanair va ajouter 500 vols supplémentaires à son programme automnal depuis sa base londonienne de Stansted. Alors que l'aéroport d'Heathrow a indiqué lundi que sa limite quotidienne de 100 000 passagers au départ s'appliquerait désormais jusqu'au 29 octobre, la plus grande plaque tournante du Royaume-Uni faisant face à une pénurie prolongée de main-d'oeuvre, le transporteur à bas coûts offrira 100.000 sièges supplémentaires pendant les vacances scolaires de 'mi-session' vers des destinations telles que l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Grèce. Décrivant Heathrow comme "sans espoir" dans un communiqué envoyé à 'Bloomberg', le patron de Ryanair, Michael O'Leary, précise que le transporteur et Stansted ont suffisamment de personnel pour gérer les vols supplémentaires.