Ryanair anticipe une perte annuelle de près d'un milliard d'euros

(Boursier.com) — Ryanair , qui a essuyé une perte de 306 millions d'euros sur le trimestre clos fin décembre, devrait enregistrer un déficit de près d'un milliard d'euros (entre 850 et 950 ME) sur l'ensemble de son exercice clos fin mars, le plus important de son histoire. Durement touchée, comme l'ensemble du secteur, par les nombreuses restrictions mises en place pour faire face à la pandémie de coronavirus, la première compagnie européenne à bas coûts a vu ses revenus plonger de 82% à 340 ME au troisième trimestre de son exercice financier décalé alors que le trafic a fondu de 78% avec 8,1 millions de personnes transportées.

Ryanair, qui disposait d'environ 3,5 MdsE de cash à fin décembre, a indiqué récemment s'attendre à ce que son trafic annuel soit finalement compris entre 26 et 30 millions de passagers. Il souligne ce matin qu'il y a plus de chances que ce soit en bas de fourchette compte tenu des nouvelles restrictions et mesures de confinements décidées un peu partout en Europe. Si la visibilité à court terme reste très limitée, le management s'attend à repartir avec une base de coûts nettement plus faible et un bilan solide, qui lui permettront de financer des tarifs plus bas et d'ajouter à sa flotte des avions moins chers (737 MAX) à exploiter qui lui permettront de tirer parti des nombreuses possibilités de croissance qui seront disponibles sur tous les marchés européens, notamment où des compagnies aériennes concurrentes ont considérablement réduit leurs capacités ou ont fait faillite.