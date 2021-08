Ryanair : 5 nouvelles liaisons au départ de la France cet hiver

(Boursier.com) — Ryanair étoffe son programme de vols pour la prochaine saison hivernale en France. La première compagnie aérienne européenne reliera à raison d'une fois par semaine Bordeaux et Fuerteventura, Grenoble et Londres Luton, ainsi que deux fois par semaine, Perpignan et Agadir, Lourdes et Bruxelles/Charleroi et Lille et Cracovie. Ryanair opérera ainsi plus de 620 vols hebdomadaires en France vers plus de 195 destinations.