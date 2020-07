Ryanair : 185 ME de pertes trimestrielles, craint une deuxième vague de Covid-19

(Boursier.com) — Ryanair reste très prudent. La compagnie aérienne, qui a essuyé une perte nette de 185 millions d'euros sur le trimestre clos fin juin, craint particulièrement une deuxième vague de Covid-19 et une rechute de la demande. "Il est impossible de prédire combien de temps la pandémie de Covid-19 va persister, et une deuxième vague de cas de Covid-19 à travers l'Europe à la fin de l'automne, lorsque la saison annuelle de la grippe commencera, est notre plus grande crainte en ce moment", souligne le transporteur.

Contraint de clouer au sol 99% de sa flotte de la mi-mars à fin juin, Ryanair a vu son trafic fondre de 99% à 0,5 ME tandis que le coefficient d'occupation a reculé de 35 points à 61%.

Ryanair, qui a repris ses vols programmés le 1er juillet, estime que la crise pourrait créer des opportunités alors que la demande de voyages restera déprimée pendant deux ou trois ans, poussant les transporteurs aux coûts plus élevés à réduire leurs capacités. Sur l'exercice, la firme anticipe une chute de 60% de son trafic et évoque encore les conséquences négatives liées à une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'UE, son plus grand marché, sans accord. Elle ne donne pas de prévisions chiffrées pour l'exercice mais estime que sa perte du deuxième trimestre devrait être réduite par rapport au premier trimestre.