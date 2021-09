Ryanair : 11,1 millions de passagers en août

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ryanair a transporté 11,1 millions de personnes en août, contre 7 millions un an plus tôt. Le transporteur irlandais a opéré plus de 71.000 vols le mois passé. Le taux d'occupation a atteint 82% contre 73% en août 2020.

Wizz Air a de son côté accueilli 3,58 millions de personnes à bord de ses avions le mois dernier contre 2,28 millions un an plus tôt. La compagnie spécialisée sur l'Europe de l'Est a vu son coefficient d'occupation s'améliorer de 12,7 points à 83,6%.