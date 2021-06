Ryanair : 1,8 million de passagers en mai, Wizz Air prudemment optimiste

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ryanair voit son trafic progressivement remonter. La compagnie à bas coûts a transporté 1,8 million de passagers en mai. Le groupe irlandais, qui n'avait accueilli que 0,07 million de personnes à bord de ses avions en mai 2020, en pleine pandémie, a opéré plus de 12.000 vols le mois dernier contre environ 8.000 en avril. Le taux d'occupation a atteint 79% en mai.

[GB:jE00BN574F90:0]Wizz Air[:GB] a de son côté transporté 833.000 passagers le mois passé contre 126.550 un an plus tôt. La compagnie spécialisée sur l'Europe de l'Est a vu son coefficient d'occupation s'améliorer de 4,9 points sur un mois à 66,1%. Le groupe basé à Budapest a par ailleurs dévoilé des revenus annuels supérieurs aux attentes, à 739 millions d'euros (-73,2%) contre un consensus de 716 ME. Wizz Air a néanmoins essuyé une perte nette de 576 ME sur l'exercice clos fin mars contre un profit de 281,1 ME sur l'exercice précédent.

"Nous faisons preuve d'un optimisme prudent quant à la reprise de l'activité, qui a commencé plus tard que nous l'aurions souhaité, car les restrictions liées à Covid-19 sont restées en place plus longtemps que prévu", a déclaré le directeur général Jozsef Varadi. Cette année "continuera à être une transition".