Rumble s'enflamme à Wall Street après sa publication

(Boursier.com) — Rumble , la plateforme canadienne de partage de vidéos, cotée à Wall Street, s'envole de 16% avant bourse vers les 11$. Le groupe vient en effet de publier des comptes record pour le quatrième trimestre et l'exercice 2022. Les revenus du seul quatrième trimestre ont grimpé de... 579% en glissement annuel à 20 millions de dollars, alors que les revenus annuels ont quadruplé. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs mensuels a progressé de 142% en comparaison du quatrième trimestre 2021, pour atteindre les 80 millions. Notons tout de même que la perte des opérations ressort massive, à 19,2 millions de dollars sur le trimestre clos contre 8,5 millions de dollars un an plus tôt. La perte annuelle 2022 des opérations totalise 35,6 millions de dollars. La perte nette pour l'exercice atteint 11,4 millions de dollars, alors que les revenus s'élèvent à 43,7 millions de dollars. A fin décembre 2022, le niveau de cash et équivalents se situait à 338 millions de dollars.