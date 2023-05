Rubis : un bon trimestre validé

(Boursier.com) — Le distributeur de produits pétroliers Rubis reste quasiment stable à 25,70 euros ce vendredi, alors que le groupe a vu son chiffre d'affaires du premier trimestre s'élever à 1.740 ME, en augmentation de 18 % en glissement annuel, malgré un contexte de baisse des prix du pétrole de 3% (-7% en euros). "Cette performance s'explique par l'agilité de chacune des affiliées, qui ont ajusté leurs marges de façon réactive dans un contexte de ralentissement de la croissance des volumes", explique Rubis.

Dans la branche Distribution d'énergies, l'activité Retail & Marketing enregistre une stabilité des volumes, après un solide premier trimestre 2022. Hors éléments exceptionnels et effets de change[, les marges ont progressé à un rythme dynamique (+10%).

Rubis reste confiant pour que 2023 soit un nouvel exercice d'amélioration du résultat net part du Groupe par rapport à 2022 (après dépréciation des écarts d'acquisition) et du dividende, conformément à sa politique de distribution.

Par produit et activité, Rubis prévoit que :

- Les activités dans le GPL vont continuer à délivrer des marges durables, la croissance étant tirée par les pays émergents où cette énergie est mise en avant comme une alternative plus propre au bois ou au charbon pour le chauffage et la cuisine ;

- Les activités dans les carburants vont se développer en Afrique de l'Est et dans la zone Caraïbes, grâce à la rénovation du réseau de stations-service et l'implantation dans des pays à fort potentiel de croissance (Guyana et Suriname) ;

- Les activités dans le bitume vont croître, soutenues par le besoin en infrastructures en Afrique de l'Ouest ;

- Les activités de shipping et négoce vont poursuivre leur développement et tireront avantage de l'optimisation de la flotte et de l'acquisition de nouveaux navires ;

- Le métier de Production d'électricité renouvelable va poursuivre son expansion, avec de nouveaux développements en France et la pénétration de nouveaux marchés hors de France (Espagne, Italie).

Portzamparc parle d'un "très bon trimestre, rassurant sur les volumes et très bien orienté sur les marges". Le scénario annuel est confirmé, de quoi rester à l'achat en visant un cours de 35,1 euros sur le dossier.