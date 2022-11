Rubis : un analyste ajuste la mire

(Boursier.com) — Rubis monte de 0,4% à 23,50 euros ce mercredi, alors que le groupe a enregistré au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 2.042 ME, en hausse de 70% par rapport à l'année précédente, en raison de la hausse des prix du pétrole (+80%). Rubis, en tant que distributeur, répercute en effet sur le prix de vente la hausse du coût d'approvisionnement. En conséquence, les critères pertinents de la croissance de l'activité et des résultats sont les volumes et les marges unitaires plutôt que le chiffre d'affaires...

L'activité Distribution (85% du chiffre d'affaires consolidé) a connu une croissance des volumes de +1% (hors Haïti et aviation en Afrique de l'Est) au troisième trimestre 2022 et un excellent développement des marges unitaires, menant à une augmentation de 16% de la marge brute (+17% sur 9 mois). Toutefois, les volumes publiés enregistrent une légère baisse de 3 % au troisième trimestre 2022 (+3% sur 9 mois).

Pour l'exercice 2022, malgré la normalisation de la base de comparaison et un macro-environnement incertain, le groupe reste confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance de ses résultats. "Sur les deux métiers principaux, Rubis a privilégié la rentabilité plutôt que les volumes" commente Portzamparc. Le management se dit quant à lui confiant sur le consensus... "Nos prévisions étaient en haut de consensus et restent quasiment inchangées (-1% sur EBITDA/EBIT/RNPG). Cet effet, conjugué aux ajustements des paramètres de marchés, conduit à une baisse de notre TP de 37,6 à 35,6 euros. A 8x le PER et 9,2x l'EBIT, la valorisation reste attractive" conclut l'analyste.