Rubis : tente un sursaut

Rubis : tente un sursaut









Crédit photo © Rubis

(Boursier.com) — Rubis remonte de 3% à 30,50 euros ce vendredi en fin de séance après un passage à vide de la valeur, pénalisée par la pandémie de coronavirus. Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers a vu ses résultats se contracter nettement au premier semestre mais anticipe une normalisation de son activité sur la seconde partie de l'année. Au cours des 6 premiers mois de 2020, la firme a dégagé un résultat opérationnel courant de 170 ME, en baisse de 24% à périmètre constant, pour un chiffre d'affaires en recul de 21% en données publiées et de 32% à périmètre constant, à 2,05 MdsE. Le résultat brut d'exploitation recule de son côté de 15% à 240 ME (à périmètre constant).

En excluant une nouvelle période de confinement, similaire à celle qui a affecté les ventes au T2, Rubis estime que son activité devrait poursuivre sa normalisation sur le second semestre. Fort d'une situation financière solide, le groupe continue à étudier des projets de développement tant organique que par acquisition. Le management a par ailleurs maintenu son objectif de dégager un bénéfice net 2020 compris entre 2018 (254 ME) et 2019 (307 ME).

Au regard d'un parcours boursier très décevant ces derniers mois (sous-performance notable par rapport aux indices depuis le début de l'été) et toujours confiant dans le 'business model' à moyen/long terme (historique de croissance des BPA de +10% par an), Oddo BHF reste à l''achat' sur le titre, mais a ramené son objectif de cours de 50 à 40 euros.