Rubis : surpris ?

(Boursier.com) — Rubis monte de 2,2% à 25,25 euros ce vendredi, alors que le groupe devient un groupe multi-énergie avec l'acquisition de Photosol, acteur majeur de l'énergie solaire en France. La transaction prendra la forme d'une acquisition de 80% du capital et des droits de vote de Photosol France par Rubis et d'un maintien de l'engagement des fondateurs actuels, Robin Ucelli et David Guinard, et des dirigeants, lesquels conserveront une participation de 20%. L'acquisition des actions de Photosol France sera entièrement financée par emprunt, l'objectif étant de maintenir un profil de crédit solide pour Rubis : un levier de dette financière nette inférieur à 3x l'EBITDA et un levier hors dettes projets devrait revenir à c. 1x en 2025.

Le prix d'acquisition des 80% du capital de Photosol France est de 376 ME sous réserve des ajustements habituels à la clôture, impactant la dette financière nette consolidée de Rubis de 770 ME au total (sur une base pro forma 2021). Grâce à sa génération solide de flux de trésorerie, Rubis confirme sa politique de dividende stable avec un ratio de distribution supérieur à 60% et une croissance du dividende à moyen et long terme en ligne avec l'évolution du bénéfice par action.

Pour soutenir la croissance organique et externe de l'ensemble de ses activités, le Groupe reconfirme également sa stratégie d'investissements. À court terme et à la suite de l'acquisition, il n'y a pas d'impact significatif sur le BPA. Rubis prévoit une accélération significative de la contribution de Photosol à l'EBITDA et aux bénéfices à moyen et long terme, avec une contribution à l'EBITDA du Groupe pouvant atteindre 25% à moyen terme.

Nouvelle démission

Rubis va créer une nouvelle division Rubis Renewables, dédiée au développement des énergies renouvelables, aux côtés des deux piliers historiques du Groupe : Rubis Énergie et Terminal, avec une forte présence en France et la capacité de saisir des opportunités à l'étranger, notamment en s'appuyant sur la présence de Rubis en Afrique. Rubis Renewables devrait atteindre plus de 1 GW de capacité installée en 2025, avec l'ambition de détenir et d'exploiter un minimum de 2,5 GW de capacité installée d'ici 2030. Photosol contribuera à hauteur de 25 ME à l'EBITDA de Rubis en 2022, avec une croissance significative attendue d'environ 40% par an sur la période 2022-2025 grâce à un plan d'investissement de 0,7 MdE cumulé.

Photosol est l'un des derniers producteurs d'énergie renouvelable indépendants français et est très bien positionné pour saisir les opportunités du marché de l'énergie solaire. L'entreprise a notamment développé un pipeline d'environ 3,4 GW et possède 313 MW de capacité opérationnelle ainsi que 101 MW en construction. Photosol est l'un des principaux acteurs indépendants en termes de mégawatts gagnés sur les appels d'offres de la CRE au cours des 10 derniers appels d'offre en France.

Les fondateurs de Photosol et l'équipe de direction actuelle resteront en poste pour accompagner la croissance et les développements futurs aux côtés du groupe Rubis. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin du 1er trimestre 2022 sous réserve de l'obtention des autorisations habituelles.

"Rubis confirme son virage stratégique dans les renouvelables, mais cette opération est étonnante dans le sens où le management semblait privilégier des activités de niches, à TRI plus élevés" commente Portzamparc qui reste à l'achat en visant un cours de 47,10 euros.