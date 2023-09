Rubis : sur ongle !

(Boursier.com) — Le distributeur de produits pétroliers Rubis monte de 0,4% à 21,85 euros ce vendredi après avoir a vu son chiffre d'affaires se stabiliser à 3.324 au premier semestre 2023.

Le semestre a été marqué par une très forte augmentation du RBE à 409 ME (+30% en glissement annuel) et du résultat opérationnel courant à 323 ME (+32 % en glissement annuel). Le résultat net part du groupe est stable à 171 ME. "Cette croissance des résultats témoigne de la bonne progression des opérations qui a permis d'absorber des pertes de change particulièrement élevées (80 ME contre 19 ME au S1 2022), notamment sur les devises kenyane et nigériane", précise la direction.

Rubis reste confiant pour que 2023 soit un nouvel exercice d'amélioration du résultat net part du Groupe par rapport à 2022 (après dépréciation des écarts d'acquisition). En supposant que les conditions de marché restent stables, Rubis prévoit un RBE entre 690 et 730 ME.

Par produit et activité, Rubis renouvelle ses prévisions, à savoir :

- les activités GPL continueront à se développer dans les pays émergents où cette énergie est promue comme une alternative plus propre aux fins de remplacer le bois ou le charbon pour le chauffage et la cuisson ;

- les activités carburants vont se développer en Afrique de l'Est et dans la zone Caraïbes, grâce à la rénovation du réseau de stations-service et l'implantation dans des pays à fort potentiel de croissance (Guyana et Suriname) ;

- les activités bitume vont croître, soutenues par le besoin en infrastructures en Afrique de l'Ouest ;

- les activités de shipping et négoce vont poursuivre leur développement et tireront avantage de l'optimisation de la flotte et de l'acquisition de nouveaux navires ;

- la Production d'électricité renouvelable poursuivra son développement, notamment en Europe.

Pour Portzamparc, il s'agit d'une "excellente performance semestrielle", avec des prévisions inchangées. Le PE est historiquement faible à 7 fois 2023, le titre étant clairement sous-valorisé selon l'analyste qui vise un cours de 36,60 euros en restant à l'achat sur le dossier.