Rubis : soutenu après les annonces

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2022, Rubis a connu une très forte hausse du RBE à 669 millions d'euros (+26% par rapport à 2021) et du ROC à 509 ME (+30% par rapport à 2021). Le résultat net ajusté (hors éléments non récurrents et IFRS 2) s'est établi à 326 ME, en hausse de 11% par rapport à 2021 (293 ME).

La capacité d'autofinancement a atteint 432 ME (465 ME en 2021). La variation du fonds de roulement a généré un flux négatif de trésorerie de 31 ME, en raison de la hausse des prix du pétrole (exercice 2021 : flux négatif de 214 ME). Ainsi, la trésorerie opérationnelle après variation du BFR et après remboursement des obligations locatives atteint 349 ME sur l'exercice 2022 après 233 ME sur l'exercice 2021.

La Gérance propose une nouvelle hausse du dividende par action à 1,92 euro (+3% vs 2021). Le titre monte de 0,7% ce vendredi à 24,93 euros.

Perspectives affichées

Le début de l'année 2023 a été marqué par l'amélioration continue des volumes et des marges de Rubis Energie et par la poursuite du développement du pipeline chez Rubis Renouvelables.

Avec des leviers de croissance pertinents, le Groupe est confiant dans le fait que "2023 sera une nouvelle année d'augmentation du résultat net part du Groupe par comparaison avec 2022" (ajusté de la dépréciation de l'écart d'acquisition) et du dividende, en ligne avec sa politique de distribution...

"Malgré de nombreux éléments exceptionnels, la publication est ressortie solide sur les éléments opérationnels, confirmant que le moteur historique, constitué des activités Distribution d'Energie et Support & Services, continue de tirer la croissance" commente Portzamparc. "La récente détente des prix pétroliers est favorable à la marge unitaire... De plus, Rubis pourrait continuer à réaliser des opérations de croissance externe, fort d'un bilan toujours solide, autorisant encore 300/400 ME de capacités d'acquisition... Même décalée, la croissance de Photosol constitue un levier significatif pour les années à venir. Nous ajusterons nos prévisions après un 'meeting management' ce matin" poursuit l'analyste qui, en attendant, revoit son objectif de cours de 33,5 à 35,1 euros avec un avis à l'achat.