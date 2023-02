Rubis : solide progression du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Rubis au 4e trimestre 2022 s'est élevé à 1.785 millions d'euros, en augmentation de 33% par rapport à la même période en 2021, en liaison avec la hausse des prix du pétrole sur la période.

Sur l'année 2022, le chiffre d'affaires de Rubis ressort à 7.118 ME, en croissance de 55%.

Perspectives

L'année 2022 s'est achevée sur une performance solide avec des volumes stables et un excellent développement de la marge brute dans les régions Caraïbes et Afrique au 4e trimestre. Cette dernière a bénéficié de l'amélioration des performances des opérations en Afrique de l'Est grâce aux investissements dans le réseau de distribution, ainsi que de la signature d'un accord entre le gouvernement malgache et la profession.

Le groupe Rubis réitère sa confiance dans sa capacité à générer une croissance robuste des résultats opérationnels pour l'ensemble de l'exercice 2022.