Rubis : solide performance en 2023 ; hausse du dividende

(Boursier.com) — L 'exercice 2023 de Rubis a été marqué par une très forte progression du Résultat Brut d'Exploitation à 798 millions d'euros (+19% par rapport à 2022) et du Résultat Opérationnel Courant à 621 ME (+22%).

En 2022 et 2023, RBE et ROC incluent la répercussion sur les clients finaux du taux de change au Nigéria, à hauteur de 34 ME et de 32 ME respectivement. Corrigé de cet effet et des éléments exceptionnels, le RBE a augmenté de 15% et le ROC de 17%.

Le Résultat net (part du Groupe) est à un niveau record de 354 ME, +8% ajusté malgré les effets de change négatifs pour 105 ME

L'augmentation de 35% de la capacité d'autofinancement à 583 ME est en ligne avec la hausse de 35% du résultat net, et atteste de la qualité des résultats du Groupe.

La dette financière nette corporate (DFN corporate) de Rubis atteint à 992 ME à fin 2023, dégageant une DFN corporate/RBE de 1,4x (- 0,1x vs 2022). Les investissements industriels ont atteint 283 ME, dont 77 ME ont été consacrés à la branche Production d'électricité renouvelable. Les 206 ME restants comprennent notamment l'acquisition de deux navires gaziers au S1 2023.

Au vu de ces résultats opérationnels et financiers et de la solidité du bilan de l'exercice 2023, la Gérance propose une nouvelle augmentation du dividende par action à 1,98 euros (+3% par rapport à 2022).

Perspectives

Pour 2024, le Groupe prévoit une normalisation dans la région des Caraïbes dans la Distribution d'énergies, après une croissance exceptionnelle en 2023. L'Europe et l'Afrique devraient maintenir la dynamique positive de 2023. La Production d'électricité renouvelable continuera à se développer conformément aux plans. En conséquence, l'EBITDA du Groupe devrait atteindre 725 à 775 ME. Le résultat net part du Groupe devrait rester stable malgré la première application de la Global Minimum Tax, dont l'impact est estimé entre 20 et 25 ME.