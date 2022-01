Rubis : Rubis Énergie dans la Sea Cargo Charter

(Boursier.com) — Rubis Énergie, détenue à 100% par Rubis SCA, a rejoint la Sea Cargo Charter, une initiative en faveur d'un transport maritime responsable, d'une plus grande transparence en matière de reporting climat et pour une meilleure prise de décision pour l'affrètement des navires, conformément aux objectifs de décarbonation des Nations Unies. Rubis Énergie distribue des carburants, des lubrifiants, des gaz liquéfiés et des bitumes pour les particuliers et les professionnels dans 38 pays. L'entreprise est présente dans l'approvisionnement et la logistique, et deux tiers des ventes de Rubis Énergie dans le monde dépendent des importations maritimes. Pour assurer l'approvisionnement de ses filiales, elle exploite 6 navires en pleine propriété et 9 affrétés à temps.

La Sea Cargo Charter établit une base de référence commune aux affréteurs pour évaluer quantitativement les émissions du transport maritime et indiquer si ces activités sont alignées sur les objectifs climatiques adoptés. La Sea Cargo Charter s'inscrit dans le cadre des politiques et ambitions adoptées par les États membres de l'Organisation Maritime Internationale, une agence spécialisée des Nations Unies chargée de réglementer le transport maritime. Son ambition vise à plafonner dès que possible les émissions de gaz à effet de serre du fret maritime international et à réduire d'au moins 50% (année de référence 2008) les émissions annuelles totales de gaz à effet de serre du transport maritime d'ici 2050.