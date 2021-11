Rubis : redressement des volumes

(Boursier.com) — Rubis publie pour le troisième trimestre 2021 un CA consolidé de 1,2 MdE en croissance de 30%, ce qui porte le total à neuf mois à 3,25 MdsE (+9%). Les revenus de distribution progressent de 23% à 1,02 MdE. Les revenus de support & services augmentent de 92% à 184 ME sur le troisième trimestre. Les volumes retrouvent leur niveau pré-covid avec des marges unitaires robustes, souligne le groupe.

En dépit de la poursuite des effets de la Covid-19, notamment dans les zones Caraïbes et Afrique, l'activité distribution affiche une croissance de 9% des volumes commercialisés par rapport au T3 2020 et atteint le niveau record de 2019 : +1% par rapport au T3 2019 (excluant les actions d'optimisation de contrats aviation en Afrique de l'Est). Le segment aviation poursuit sa progression avec une croissance des volumes de 47%, tout en restant significativement en retrait par rapport au niveau atteint en 2019. Hors aviation, les volumes du T3 font apparaître une croissance de 7% versus T3 2020 et de 5% versus T3 2019. Les cotations des produits pétroliers ont enregistré leur plus forte hausse sur la dernière décennie avec des prix multipliés par deux par rapport au plus bas atteint aux T2/T3 2020. Malgré cet environnement défavorable, la marge unitaire est restée stable (+1% au T3 2021), après ajustement des conditions d'approvisionnement exceptionnels en bitumes et des prix bloqués à Madagascar.

Comme indiqué lors des résultats du premier semestre, le groupe anticipe une croissance de la contribution nette de Rubis Énergie (Distribution et Support & Services) en 2021, en l'absence d'une détérioration de l'environnement macro-économique et d'un resserrement des contraintes de mobilité en lien avec la Covid-19.

Le groupe considère que ses leviers de croissance à moyen et long terme sont intacts grâce à sa diversification produits/marchés, à son positionnement midstream/aval ainsi qu'à son fort potentiel de développement en Afrique de l'Est, dans les secteurs bitumes et GPL, ce dernier étant considéré comme une énergie de transition.

Bénéficiant d'une structure financière solide, le groupe poursuit l'étude de projets de développements tant organiques que par acquisitions, à la fois dans son métier de base et dans le secteur des énergies renouvelables.

Dans ce contexte et conformément aux délégations accordées par les Assemblées Générales Mixtes des actionnaires et des associés commandités du 10 juin 2021 (29e et 30e résolutions), la Société devrait signer aujourd'hui un contrat mettant en place une ligne de capital (Equity line) afin de renforcer encore sa flexibilité financière. Les principales caractéristiques de cette ligne de capital seront immédiatement diffusées une fois que le contrat aura été signé.