Rubis : publication saluée

(Boursier.com) — Beau début de séance pour Rubis dont le titre prend 3,4% à 26,6 euros. Le groupe spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique a dégagé un chiffre d'affaires trimestriel de 1785 milliard d'euros, en augmentation de 33% sur un an, en liaison avec la hausse des prix du pétrole sur la période. Sur l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires a atteint 7,118 MdsE, en croissance de 55%.

Rubis a réitéré sa confiance dans sa capacité à générer une croissance robuste des résultats opérationnels pour l'ensemble de l'exercice 2022.

Portzamparc ('achat') note que la légère baisse des volumes en fin d'année était attendue et provient d'un hiver doux en Europe et de l'aggravation de la situation en Haiti. Ces deux effets négatifs ont été en partie compensés par une reprise du tourisme et de l'aviation dans les Caraïbes et une augmentation des volumes dans les stations-services en Afrique de l'Est suite aux investissements au Kenya. Alors que les objectifs ont été confirmés, le broker souligne que la valorisation est attractive à 8,5xPE 23 et 8,8xEBIT 23.