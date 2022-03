Rubis : progression des résultats et du dividende

(Boursier.com) — Le groupe de distribution de produits pétroliers Rubis a délivré en 2021 une croissance de son résultat opérationnel courant de 7% à 392 ME, à peine 5% en deçà du niveau record de 2019. Le résultat net part du Groupe est en croissance de 4% par rapport à 2020 et se situe 5% en deçà du niveau atteint en 2019 lequel intégrait 100% de Rubis Terminal.

En prenant en compte les changements de périmètre intervenus (cession de 45 % de Rubis Terminal en avril 2020) ainsi que les éléments non récurrents significatifs, le résultat net ajusté (288 ME) est en hausse de 16% par rapport à 2020 et quasiment stable par rapport à 2019 (291 ME).

Rubis proposera une augmentation du dividende à 1,86 euro. " Le début d'exercice 2022 témoigne de bons développements tant en volume qu'en résultat net ", explique le groupe, en se disant confiant dans sa capacité à générer de la croissance à moyen et long terme grâce, entre autres facteurs, à son positionnement géographique sur des zones bénéficiant d'une forte dynamique démographique favorisant la demande d'énergie, à l'amélioration de son portefeuille d'activité en Afrique de l'Est et au secteur bitume en forte expansion en Afrique, tiré par les besoins en infrastructures.

Rubis précise ne pas avoir d'opérations ou d'actifs en Ukraine et ne pas s'approvisionner pas auprès de fournisseurs ukrainiens ou russes. À ce jour, le groupe n'a donc pas d'exposition directe à ce risque.