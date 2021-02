Rubis : prises de profits

(Boursier.com) — Rubis recule de 4% ce vendredi à 38,15 euros en bourse de Paris sur des prises de profits, alors que le 4e trimestre 2020 a globalement démontré une solide résistance compte tenu des circonstances... Dans le prolongement du 3e trimestre, il a su conjuguer progression des volumes et fermeté des marges. L'amélioration est d'ailleurs marquée par rapport au plus bas observé au 2e trimestre 2020, lourdement affecté par les mesures de confinement à l'échelle mondiale.

Ainsi, les volumes distribués atteignent 1,3 million de m3, en retrait de -9%. La tendance a continué à être marquée par l'impact du segment aviation. Ajustés de ce dernier, les volumes voient leur retrait ramené à seulement -4%. A périmètre constant, la marge unitaire reste robuste, en croissance de +8%, permettant de compenser la baisse des volumes.

Le chiffre d'affaires consolidé de Rubis s'établit à 928 millions d'euros au 4e trimestre 2020. Il recule de -28%.

Le cumul de chiffre d'affaires sur l'année 2020 est de 3,9 milliards d'euros, en repli de -25%.

Conséquence de l'effet Covid-19, le résultat net 2020 devrait se situer entre le plus bas du niveau atteint en 2018 tout en restant en deçà du niveau de 2019. Le management de Rubis précise qu'en terme de comparabilité, Rubis Terminal n'est plus consolidé qu'à hauteur de 55%, avec un taux d'endettement financier supérieur au passé (ratio de dette/RBE de 5,5).

Portzamparc parle d'une publication "sans surprise" et relève légèrement son attente de RN annuel (269 ME vs 262 ME précédemment), ainsi que son objectif de cours à 51 euros, contre 50 euros précédemment...