Rubis  : nouveaux avis

Crédit photo © Rubis

(Boursier.com) — Rubis progresse de 0,8% à 32,75 euros ce jeudi, alors que le groupe a fait part d'une baisse de 32% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre à 922 ME. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires a reculé de 25% à 2,973 milliards d'euros.

Le groupe a souligné que le troisième trimestre 2020, toujours marqué par la Covid-19, avait témoigné d'un fort rebond chez Rubis Énergie en distribution et activités associées. Ainsi, les volumes du troisième trimestre sont en retrait limité de de 4% par rapport à 2019 à structure comparable et hors aviation, encore significativement impactée. Néanmoins, la configuration des prix internationaux (-45%) est restée favorable en distribution, autorisant une bonne croissance des marges unitaires (+10%)

Parmi les réactions de brokers, Berenberg a abaissé sa cible de 58 à 44 euros, tout en restant à l'achat' sur le dossier...

Portzamparc parlait de son côté d'un "retour progressif à la normal sur les volumes (hors aviation) et d'une configuration toujours favorable aux marges"... Le TP a été légèrement ajusté à 50 euros. "La performance opérationnelle solide et les efforts ESG mériteraient une meilleure performance boursière" concluait Portzamparc.