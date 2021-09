Rubis : nouveau repli après les comptes

(Boursier.com) — Dans le rouge pour la quatrième consécutive, Rubis redonne encore 3,2% à 31,1 euros au lendemain de la présentation de ses comptes intermédiaires. Le groupe spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique a dégagé sur les six premiers mois de l'année un résultat opérationnel courant de 188 ME, en hausse de 10% sur un an mais en retrait de 12% par rapport au premier semestre 2019, en raison notamment des restrictions dues au Covid-19. Le résultat net ajusté des éléments non récurrents et excluant Rubis Terminal est de 132 ME, en hausse de +33% mais en repli de 11% vs S1 2019, pour des ventes stables, à 2,051 MdsE.

Le retour à la normale de la situation prend plus de temps que prévu pour Rubis, explique Oddo BHF. En y associant de moindres profits de la co-entreprise Terminal et l'alourdissement des frais de holding, les prévisions de RN sont abaissées (-6% en moyenne sur les 3 prochains exercices) et ne font plus état que d'une stabilité des profits cette année. Le broker reste prudent sur la valeur, réitérant son avis 'neutre' avec un objectif réduit de 44 à 33 euros.

La performance des Caraïbes est décevante, compensée par la solidité des autres zones et du S&S, note pour sa part Portzamparc. Le léger abaissement des prévisions opérationnelles (ROC 386 ME vs 397 ME précédemment) est compensé par des éléments plus bas dans le compte de résultat (baisse du taux IS et des intérêts minoritaires), aboutissement à un RNPG 2021 globalement inchangé (287 ME vs 291 ME précédemment). Les ratios de valorisation (PER 10,5x22 et VE/EBIT 8,5x22) sont attractifs, selon le courtier, qui ajuste son objectif de 52,3 à 50,7 euros mais reste à l''achat'.