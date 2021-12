Rubis : noté B sur le questionnaire 'Climate Change'

(Boursier.com) — Le CDP a évalué pour la première fois le groupe Rubis en 2021 et lui a attribué la note B (sur une échelle de A à D-) sur le questionnaire Climate Change, le plaçant dans le premier tiers du classement.

Le CDP est une organisation internationale indépendante créée en 2000 qui rassemble la plus grande base de données mondiale sur les questions environnementales. En 2021, près de 12.000 entreprises ont été évaluées.

En obtenant la note B, Rubis se place parmi les 33% d'entreprises ayant obtenu une note B ou supérieure.

En participant au CDP, Rubis manifeste sa volonté de mieux faire connaître au marché et à l'ensemble de ses parties prenantes ses actions et ambitions en matière de lutte contre le changement climatique. Les réponses de Rubis sont librement accessibles sur le site internet du CDP.

L'engagement du Groupe en faveur de l'action climatique s'intègre pleinement dans sa stratégie de développement qui repose notamment sur les axes suivants :

- poursuivre et développer la distribution d'énergies et de produits moins carbonés ;

- compléter ses métiers historiques en investissant dans de nouvelles formes d'énergies renouvelables ou moins carbonées.

En juin 2021, Rubis est ainsi devenu le deuxième actionnaire de HDF Energy, pionnier mondial de l'hydrogèneélectricité. Le Groupe est dorénavant prioritaire pour investir dans des projets d'électricité renouvelable en particulier dans les pays où Rubis est déjà présent.